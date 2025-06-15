Отец ​Маска обвинил социализм в нежелании европейцев работать

15 июня 2025, 05:42

Эррол Маск: в ЕС желание людей работать слабеет из-за распространения социализма

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Жители Европы теряют желание работать, и это явление связано с распространением социалистических идей на континенте. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бизнесмен Эррол Маск, который является отцом основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.





Эррол пояснил, что при социализме у людей пропадает мотивация к труду, поскольку они могут получать деньги, не работая.



Естественной реакцией на повышение налогов в какой-либо стране всегда становится переезд в юрисдикцию с более низким налоговым бременем. Однако бизнесмен видит в таком отношении противоречие историческим ценностям Европы.





«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. (...) Вы переезжаете в страну, где снижают налоги, а не повышают их уровень. Так что страны в Европе, которые повышают налоги, социализировались до уровня «не работай, все в порядке». Тебе (там) не надо работать», — поделился он.