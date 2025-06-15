Юрист Владимирова назвала даты следующих длинных выходных в России
Юрист Владимирова: Следующие длинные выходные будут у россиян со 2 по 4 ноября
Россияне смогут уйти на следующие длинные выходные в ноябре, в связи с празднованиям Дня народного единства. Даты назвала юрист Headhunter Ольга Владимирова, пишет РИА Новости.
«Следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября», — сказала эксперт.
Владимирова напомнила, что сам праздник граждане отметят 4 ноября. В этот день в 1612 году Москву освободили от польских захватчиков. Народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, сыграло главную роль в этом событии.