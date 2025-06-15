Юрист Владимирова назвала даты следующих длинных выходных в России

15 июня 2025, 07:46

Юрист Владимирова: Следующие длинные выходные будут у россиян со 2 по 4 ноября

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Россияне смогут уйти на следующие длинные выходные в ноябре, в связи с празднованиям Дня народного единства. Даты назвала юрист Headhunter Ольга Владимирова, пишет РИА Новости.







«Следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября», — сказала эксперт.