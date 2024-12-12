Владимир Путин вручил военкору Поддубному «Золотую звезду» в Кремле

Владимир Путин и Евгений Поддубный (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Президент России Владимир Путин 12 декабря, в День Конституции, вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному «Золотую Звезду» Героя России.
Как пишет газета «Известия», награждение прошло в рамках торжественной церемонии в Кремле. Поддубный стал первым журналистом постсоветской России, кто был удостоен такого высокого звания.
Поддубный был тяжело ранен 7 августа в Курской области: военкор ехал в автомобиле, который попал под удар украинского беспилотника. Журналист проходил длительное лечение, и в начале сентября его выписали из больницы. 30 сентября Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
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Анастасия Ларина