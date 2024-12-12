В РФ предложили анонимно тестировать учеников для выявления хулиганов

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В Российской Федерации школьников захотели анонимно тестировать с целью выявления потенциальных хулиганов. С этой инициативой выступила депутат Государственной Думы Анна Скрозникова, проинформировал Телеграм-канал SHOT.