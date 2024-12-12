В РФ предложили анонимно тестировать учеников для выявления хулиганов

Анна Скрозникова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
В Российской Федерации школьников захотели анонимно тестировать с целью выявления потенциальных хулиганов. С этой инициативой выступила депутат Государственной Думы Анна Скрозникова, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Парламентарий обратила внимание, что поводом для введения тестирования стала драка в образовательном учреждении в Подмосковье, где семь девочек побили сверстницу. Анна Скрозникова подчеркнула, что такая мера может помочь заранее выявлять «очаги» конфликтов и не допустить, чтобы подобные инциденты происходили вновь.
Проводить опросы, как считает депутат, должны не работники школ, а сторонние организации один раз в четверть, чтобы отследить динамику в поведении и настроении учеников образовательного учреждения.
Ранее сообщалось, что три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей.
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Проводить опросы, как считает депутат, должны не работники школ, а сторонние организации один раз в четверть, чтобы отследить динамику в поведении и настроении учеников образовательного учреждения.
«К особо проблемным классам будут выезжать специалисты, задачей которых будет прорабатывать с детьми проблемы», — добавила Анна Скрозникова.
Ранее сообщалось, что три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей.
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Ольга Енгалычева