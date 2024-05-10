Путин вручил награду молдавскому депутату

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Президент России Владимир Путин наградил депутата Парламента Молдавии Марину Таубер орденом Дружбы. Соответствующий документ размещен на официальном портале публикации правовых актов.
«За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину – депутата Парламента Республики Молдова», – сообщается в указе Путина, датированного 9 мая.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, награда была вручена Таубер спикером Палаты Государственной думы Вячеславом Володиным на заседании Совета Думы. По словам Володина, господин Таубер многое сделала для «развития и укрепления» отношений между Москвой и Кишиневом и для эффективности связей между двумя странами.
Ранее стало известно, что племянника Рамзана Кадырова наградили орденом Мужества.
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Александр Климов