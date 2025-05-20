Владислав Бакальчук оспорил решение по разделу имущества

Владислав Бакальчук (фото: Telegram @WBakalchuk)
Бывший муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким обжаловал решение о разделе имущества, которое было принято в пользу предпринимательницы.
РИА Новости пишет, что апелляционная жалоба была направлена в Савёловский суд Москвы. О дате её рассмотрения пока ничего неизвестно.
В апреле суд вынес решение о разделе имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Из него следует, что предпринимательница стала единственным владельцем компании, в которой ранее Бакальчук владел 1%-ой долей.
Также теперь бакальчук обязан выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.
Ранее Ким обещала не оставлять бывшего супруга без средств из уважения к их детям. Однако в ответ Бакальчук отметил, что не нуждается в «спасении», а заявления экс-жены назвал «странными».
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В апреле суд вынес решение о разделе имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Из него следует, что предпринимательница стала единственным владельцем компании, в которой ранее Бакальчук владел 1%-ой долей.
Также теперь бакальчук обязан выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.
Ранее Ким обещала не оставлять бывшего супруга без средств из уважения к их детям. Однако в ответ Бакальчук отметил, что не нуждается в «спасении», а заявления экс-жены назвал «странными».
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Анастасия Чинкова