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Владислав Бакальчук оспорил решение по разделу имущества

Владислав Бакальчук (фото: Telegram @WBakalchuk)

Владислав Бакальчук (фото: Telegram @WBakalchuk)

Бывший муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким обжаловал решение о разделе имущества, которое было принято в пользу предпринимательницы.
РИА Новости пишет, что апелляционная жалоба была направлена в Савёловский суд Москвы. О дате её рассмотрения пока ничего неизвестно.

В апреле суд вынес решение о разделе имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Из него следует, что предпринимательница стала единственным владельцем компании, в которой ранее Бакальчук владел 1%-ой долей.

Также теперь бакальчук обязан выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.

Ранее Ким обещала не оставлять бывшего супруга без средств из уважения к их детям. Однако в ответ Бакальчук отметил, что не нуждается в «спасении», а заявления экс-жены назвал «странными».

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#суд
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#имущество
#развод
Обвиняемого в педофилии блогера Алексея Поднебесного освободили из СИЗО
20 мая 2025, 19:24

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

Суд заменил арест на запрет определенных действий блогеру Алексею Поднебесному, которого обвиняют в педофилии, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Телеграм-канале.
Отмечалось, что блогеру нельзя общаться с участниками по делу, пользоваться Интернетом, посещать массовые мероприятия, общаться с журналистами по обстоятельствам уголовного дела.

«Поднебесный освобожден из-под стражи в зале суда», — отмечалось в сообщении.

Следствие полагает, что в период со 2 по 4 августа 2024 года Алексей несколько раз совершил развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней девушки. Отмечалось, что Поднебесный вступал с несовершеннолетней в интимную связь.

Напомним, главной причиной задержания Алексея стало скандальное видео со школьницей. В Сети появились кадры, на которых 46-летний мужчина гуляет с 15-летней девочкой по Петербургу. На одном из них девочка сидит у блогера на коленях, а Поднебесный держит ее за грудь. На другом — Алексей целуется со школьницей.

Алексей Поднебесный является популярным активистом и блогером, известным как «лидер российских инцелов».

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#суд
#санкт-петербург
#ук
#блогер
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Заслуженный учитель оценил возможное возвращение переводных экзаменов в школах
Заслуженный учитель Ямбург: переводные экзамены перегрузят школьников
20 мая 2025, 19:12

Фото: iStock/Ritthichai

Введение всеобщих переводных экзаменов в школах станет дополнительной нагрузкой для детей. Так считает заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.
Напомним, глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуть переводные экзамены после окончания каждого класса.

«Я думаю, что, в общем, это перегрузка детей. Современные методы контроля знаний уже позволяют оценивать качество обучения по основным предметам без необходимости дополнительных экзаменов», — пояснил Ямбург в беседе с RT.

Он добавил, что возвращение к переводным экзаменам является ностальгией по прошлому.

Тем временем стало известно, что 26% россиян потратят на «Последний звонок» порядка шести тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования «Почта Банка».

А 17% опрошенных потратят на «Последний звонок» более 20 тысяч рублей, 16% — до 20 тысяч. 15% родителей вовсе не планируют тратиться на выпускной ребёнка в школе.

Так, 60% респондентов отметят «Последний звонок» в школе, 24% отправятся в парки развлечений, еще 16% поедут в рестораны и кафе.

84% россиян считают «Последний звонок» важным праздником, а вот после четвёртого класса выпускной считают ненужным 9%.

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#выпускной
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СК РФ возбудил уголовное дело против основателя «Медузы»** Галины Тимченко*
20 мая 2025, 18:37

Галина Тимченко* (фото: РИА Новости/Владимир Песня)

В Москве возбудили уголовное дело в отношении основателя и гендиректора издания «Медуза»** Галины Тимченко*. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Журналистку подозревают в организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в России.

Отмечается, что в сентябре 2024 года и марте 2025-го Тимченко* формировала в Интернете видеозаписи, направленные на формирование протестных настроений у россиян и вовлечение их в деятельность нежелательной организации.

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Тимченко* в розыск. Она проживает за пределами России.

Напомним, что Галина Тимченко* была главным редактором «Ленты.ру», а в 2014 году основала «Медузу»**.

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*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**организация признана нежелательной в РФ
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#розыск
#иноагент
#уголовное дело
#россия
#журналист
#следственный комитет
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Юрист назвал явный признак мошеннической схемы
Юрист Кваша: Обещания высокой доходности инвестиций указывают на мошенничество
20 мая 2025, 17:44

Фото: iStock/PUGUN SJ

Обезопасить себя от обманов при финансовых инвестициях можно при соблюдении осмотрительности. Об этом рассказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», юрист Дмитрий Кваша.
«Надо понимать — на рынке встречаются прямо открытые мошенники с черными проектами, которые нацелены на то, чтобы изъять у человека деньги и ничего ему потом не предоставить — не отвечать и просто скрыться. Также есть те, кто работают в серую», — пояснил Кваша в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По его словам, такие люди прописывают в договоре условия в свою пользу, чтобы потом «кинуть» клиента. В этом случае многие понимают, что сами виноваты, так как плохо прочитали документы.

Кваша предупредил, что обещание большой доходности от инвестиций является прямым признаком очередной мошеннической схемы. Таким способом злоумышленники пользуются человеческой жадностью.

В свою очередь руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала «Известиям», что преступники начали чаще вовлекать молодых людей в свои схемы. Обычно на такие уловки попадаются россияне от 14 лет до 21 года.

«Появилась схема вовлечения, которая будет иметь не только экономические последствия, но и ответственность за это понесут — это люди, которые устанавливают у себя сим-боксы, для того, чтобы проводить звонки. Все мы понимаем, что мошенничество начинается с потоковых звонков и подмены номеров», — отметила Лазарева.

Она подчеркнула, что люди, устанавливающие подобное оборудование, становятся соучастниками преступлений. При этом большинство из них думают, что расширяют мобильную связь в своем регионе.

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#документы
#оборудование
#россияне
#люди
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Автоэксперт Пак предупредил об опасности заправки автомобиля бензином АИ-92
20 мая 2025, 17:40

Фото: iStock/kasto80

Регулярная заправка автомобиля бензином с более низким октановым числом от рекомендуемого может привести к детонации двигателя. Об этом сообщил автоэксперт Виктор Пак.
Специалист подчеркнул, что можно залить бензин с меньшим октановым числом только в том случае, если нет другой возможности. Если же планируется длительная эксплуатация с таким бензином, то велик риск детонации двигателя.

«Блок управления это, конечно, корректирует, но в долгосрочной перспективе это приведёт к износу двигателя, поэтому, если рекомендуется лить бензин не ниже 95-го, то значит нужно заливать не ниже 95-го», – заявил Пак в беседе с «Татар-информ».
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#автомобили
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