Депутат ГД: идея с введением шестидневной рабочей неделей связана с прогрессом

10 декабря 2025, 14:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Алексей Куринный заявил, что идея о переходе россиян на шестичасовой рабочий день появилась на фоне мирового опыта и технологического прогресса. Он считает, что по многим профессиям этого времени уже достаточно для сохранения производительности.