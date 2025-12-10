Депутат ГД: идея с введением шестидневной рабочей неделей связана с прогрессом
Депутат Алексей Куринный заявил, что идея о переходе россиян на шестичасовой рабочий день появилась на фоне мирового опыта и технологического прогресса. Он считает, что по многим профессиям этого времени уже достаточно для сохранения производительности.
В беседе с RT парламентарий отметил, предложение отражает изменения в структуре труда и рост эффективности. Куринный напомнил, что рабочий день исторически сокращался постепенно: когда-то нормой были 12–14 часов, затем 10, а позже — восемь, что было значительным преобразованием советского периода.
Депутат подчеркнул, что современные технологии позволяют выполнять необходимый объём задач быстрее, сохраняя качество и уровень оплаты. Он уверен, что шестичасовой формат сможет поддерживать экономические показатели и даст сотрудникам больше возможностей для развития и образования.
Читайте также: