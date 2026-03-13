Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

13 марта 2026, 12:31

Владислав Бакальчук (Фото: Инстаграм*/bakalchuk_vladislav)

Владислава Бакальчука назначили генеральным директором «М.Видео». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.





Феликса Либа, ранее занимавшего этот пост, избрали председателем совета директоров «М.Видео».



Бакальчук заявил, что его цель — трансформация компании в универсальную мультикатегорийную платформу. По его словам, с августа 2025 года ведется системная перестройка: усиливается маркетплейс, ускоряются онлайн-продажи, модернизируются IT-инфраструктура и логистика. Также планируется расширение ассортимента за пределы электроники — развитие категорий спорта, мебели, мототехники и автомобилей.

«В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса», — отметил предприниматель.