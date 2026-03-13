Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»
Владислава Бакальчука назначили генеральным директором «М.Видео». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
Феликса Либа, ранее занимавшего этот пост, избрали председателем совета директоров «М.Видео».
Бакальчук заявил, что его цель — трансформация компании в универсальную мультикатегорийную платформу. По его словам, с августа 2025 года ведется системная перестройка: усиливается маркетплейс, ускоряются онлайн-продажи, модернизируются IT-инфраструктура и логистика. Также планируется расширение ассортимента за пределы электроники — развитие категорий спорта, мебели, мототехники и автомобилей.
«В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса», — отметил предприниматель.Либ, в свою очередь, заявил, что на новой должности сосредоточится на стратегическом развитии и контроле за исполнением решений совета директоров.