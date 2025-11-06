Основательница Wildberries Татьяна Ким заключила мировое соглашение с бывшим мужем
Татьяна Ким объявила о завершении процесса раздела имущества после развода
Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о завершении судебного процесса по разделу имущества после развода с бывшим супругом Владиславом Бакальчуком.
Она подчеркнула, что спустя продолжительное время им всё-таки удалось прийти к тому варианту развития событий, который устраивает обоих.
«Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — написала Ким в своём Telegram-канале.Подробности раздела имущества между Татьяной Ким и её бывшим супругом Владиславом Бакальчуком остаются неизвестными. Пара поженилась в начале 2000-х годов и вместе основала Wildberries.
О разводе стало известно 10 февраля 2025 года, а суд по разделу имущества начался через неделю после официального объявления. В итоге стороны достигли мирового соглашения, устраивающего обе стороны.