Основательница Wildberries Татьяна Ким заключила мировое соглашение с бывшим мужем

06 ноября 2025, 15:03

Татьяна Ким объявила о завершении процесса раздела имущества после развода

Татьяна Ким (Фото: Telegram / @kimtatyana2024)

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о завершении судебного процесса по разделу имущества после развода с бывшим супругом Владиславом Бакальчуком.





Она подчеркнула, что спустя продолжительное время им всё-таки удалось прийти к тому варианту развития событий, который устраивает обоих.





«Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — написала Ким в своём Telegram-канале.