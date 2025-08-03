На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова, спавший почти 500 лет — кадры
На Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, который извергался почти 500 лет назад
На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова, спавший почти 500 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Извержение началось 3 августа в 04:50 по местному времени. Первоначальные выбросы пепла достигли высоты 3-4 км над уровнем моря (при высоте вулкана менее 2 км). Учёные отмечают, что последняя активность фиксировалась в XV веке.
В Кроноцком заповеднике позже зафиксировали увеличение выбросов до 5-6 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 75 км к востоку от вулкана. Возможны риски для низколетящей авиации.
«Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. (...) Вулкану Крашенинникова присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. МЧС России рекомендует не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Параллельно усилилась интенсивность извержения вулкана Ключевской. По данным института, лавовый поток длиной 2.7 км движется по юго-западному склону.
Ключевская сопка (высота 4,85 тысячи метров) — один из самых активных вулканов мира, расположенный в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Активизация вулкана последовала за мощным землетрясением магнитудой 8.7 — сильнейшим на Камчатке с 1952 года. Оно вызвало длительные подземные толчки и привело к объявлению угрозы цунами.
Также сильное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. Местных жителей начали эвакуировать на возвышенность из потенциально опасной зоны.