На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова, спавший почти 500 лет — кадры

03 августа 2025, 02:55

На Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, который извергался почти 500 лет назад

​Фото: ​Telegram-канал ИВиС ДВО РАН @IViS_DVO_RAN

На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова, спавший почти 500 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.





Извержение началось 3 августа в 04:50 по местному времени. Первоначальные выбросы пепла достигли высоты 3-4 км над уровнем моря (при высоте вулкана менее 2 км). Учёные отмечают, что последняя активность фиксировалась в XV веке.



В Кроноцком заповеднике позже зафиксировали увеличение выбросов до 5-6 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 75 км к востоку от вулкана. Возможны риски для низколетящей авиации.



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«Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. (...) Вулкану Крашенинникова присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. МЧС России рекомендует не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.