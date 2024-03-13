Украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде

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Беспилотный летательный аппарат атаковал здание регионального управления Федеральной службы безопасности в Белгороде. К счастью, обошлось без жертв, но в доме выбиты окна и повреждён фасад.
Накануне вечером украинский дрон врезался в здание администрации города Белгорода. В результате удара пострадали две женщины: одна получила осколочные ранения, вторая — контузию. В здании были выбиты стёкла в окнах и повреждён фасад. В тот же день другой БПЛА ударил в стену магазина. Здание получило те же повреждения — выбитые окна и посечённый фасад. Другой беспилотник упал на крышу торгового центра около железнодорожного вокзала.
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