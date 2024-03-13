Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

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Два украинских беспилотника атаковали Белгород, один из них попал в многоквартирный жилой дом, пострадавших нет. Второй дрон упал в реку. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при атаке вражеского беспилотника в нескольких квартирах выбиты окна, также поврежден фасад здания. Также взрывом выбило окна в рядом стоящих образовательных учреждениях.
Ранее Гладков также сообщал, что ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадал работник промышленного предприятия.
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