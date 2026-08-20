Власти Британии раздают беженцам листовки о недопустимости изнасилований

20 августа 2026, 01:59

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Хоум-офис (Министерство внутренних дел Великобритании) выпустил руководство для беженцев, прибывших в страну. В одном из пунктов приезжих предостерегают от насильственных действий сексуального характера и половых связей с лицами, не достигшими 16 лет.