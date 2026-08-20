Власти Британии раздают беженцам листовки о недопустимости изнасилований
Хоум-офис (Министерство внутренних дел Великобритании) выпустил руководство для беженцев, прибывших в страну. В одном из пунктов приезжих предостерегают от насильственных действий сексуального характера и половых связей с лицами, не достигшими 16 лет.
Документ под названием «Для ознакомления с нормами поведения в Великобритании: руководство для беженцев» содержит девять страниц и охватывает ряд важных тем — от гендерного равенства и домашнего насилия до правил поведения в общественных местах, сексуальных отношений и порядка получения поддержки. С его содержанием ознакомилось агентство РИА Новости.
Особое внимание в руководстве уделено вопросам сексуального поведения: беженцам разъясняют, что половой контакт без согласия партнёра квалифицируется в Великобритании как изнасилование — тяжкое преступление. В документе предупреждают, что за такое правонарушение грозит тюремное заключение, а также возможна утрата поддержки и жилья. Кроме того, это может негативно отразиться на рассмотрении заявления о предоставлении убежища.
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