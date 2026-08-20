Тела альпинистов, пропавших 34 года назад, обнаружили в швейцарских Альпах
В швейцарских Альпах после таяния ледника Трифт обнаружили останки двух альпинистов из Бельгии, которые пропали без вести 34 года назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным полиции кантона Вале, трагедия произошла в сентябре 1992 года. Мужчины пытались подняться на вершину Вайсмис (4017 метров), но из‑за ухудшения погодных условий не смогли достичь цели. Проведённые в то время поисковые мероприятия не принесли результата — удалось найти лишь рюкзак спортсменов.
Найденные тела направили на судебно‑медицинскую экспертизу. С помощью ДНК‑анализа удалось установить, что погибшими являются мужчины из бельгийского региона Кемпен.
Ранее в Республике Алтай медведь напал на туристов, отдыхавших в лесистой местности. Жертвой хищника стала 29-летняя девушка.
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