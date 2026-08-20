Тела альпинистов, пропавших 34 года назад, обнаружили в швейцарских Альпах

20 августа 2026, 01:14

В швейцарских Альпах обнаружили тела пропавших 34 года назад туристов

Фото: iStock/MikeLaptev

В швейцарских Альпах после таяния ледника Трифт обнаружили останки двух альпинистов из Бельгии, которые пропали без вести 34 года назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.