«Как бездомных собак»: оренбурженку оштрафовали за ненависть к мужчинами
37-летняя оренбурженка Татьяна получила штраф в размере 10 тысяч рублей за публикации в мессенджере, признанные возбуждающими ненависть или вражду (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
С января по февраль 2026 года женщина размещала в сети посты и комментарии с негативными высказываниями в адрес мужчин как социальной группы. В материалах дела фигурируют такие слова, как «бараны», «подлые», «балласт» и «как бездомных собак».
На судебном заседании Татьяна вину не признала. Она пояснила, что писала на эмоциях и имела в виду лишь тех мужчин, которые, находясь в браке, ведут себя неподобающе по отношению к другим женщинам, в том числе допускают аморальные поступки. По словам оренбурженки, к остальным представителям противоположного пола она относится положительно.
Тем не менее суд счёл, что в действиях женщины есть состав административного правонарушения, и назначил штраф. В настоящий момент постановление ещё не вступило в законную силу.
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