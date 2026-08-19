«Как бездомных собак»: оренбурженку оштрафовали за ненависть к мужчинами

19 августа 2026, 23:42

Жительницу Оренбурга оштрафовали за 10 тыс. рублей за оскорбление мужчин

Фото: iStock/SIphotography

37-летняя оренбурженка Татьяна получила штраф в размере 10 тысяч рублей за публикации в мессенджере, признанные возбуждающими ненависть или вражду (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».