Чёрный носорог напал на машину с туристами в Намибии
В национальном парке Этоша (Намибия) чёрный носорог напал на автомобиль с туристами во время сафари. Об этом сообщает Телеграм-канал «Крыша ТурДома».
Как стало известно, зверь резко бросился к джипу и попытался его протаранить. К счастью, люди не пострадали, однако транспорт получил повреждения.
Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии призвало туристов быть бдительными на территории парка. Пресс‑секретарь ведомства Вилхо Хангула подчеркнул, что дикие животные руководствуются инстинктами, а потому их поведение зачастую невозможно предугадать. Он рекомендовал посетителям консультироваться с опытными и официально зарегистрированными гидами, а также заранее изучать сведения о повадках обитателей парка.
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