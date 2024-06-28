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Власти Дубны обсудили актуальные вопросы с жителями частного сектора

28 июня 2024, 14:47
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Выездную встречу провели власти городского округа Дубна с жителями частного сектора, в ней приняли участие специалисты, отвечающие за организацию образования, ремонт и строительство дорог, соцзащиту и безопасность, а также члены местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава Дубны Максим Тихомиров ответил на вопросы жителей, рассказал, какая работа сейчас ведётся по предыдущим запросам и зафиксировал все пожелания.

«Наказы взяли в работу, разъяснили, как и какие задачи решаем сейчас в городе: от проекта по реконструкции очистных сооружений до благоустройства улицы Центральной, капремонта школы № 1 и центра дополнительного образования «Дружба». Особый акцент сделали на вопросах частного сектора этого микрорайона», — пояснил Максим Тихомиров.


На выездной встрече также присутствовали медики, они предлагали жителям на месте проверить здоровье, в частности, измерить уровень кислорода, сахара и холестерина в крови, внутриглазное и артериальное давление, узнать плотность костной ткани и качество работы сердца, а также получить консультацию врача.

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#выездная администрация
Педагог из Дубны стал призером областной олимпиады по математике
28 июня 2024, 15:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Педагог из Дубны стал призером областной олимпиады по математике среди учителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В Московской области подвели итоги олимпиады учителей по математике, в которой приняли участие лучшие педагоги региона.

«Одним из призёров соревнования стал Михаил Нуякшин, учитель физико-математического лицея имени В. Г. Кадышевского. Во втором очном туре олимпиады участвовали 60 педагогов из 22 муниципальных образований Подмосковья, а также коллеги из Нижегородской области, Москвы и даже Абу-Даби, где находится филиал гимназии Примакова», — поделились в пресс-службе.

Математический блок олимпиады включал задачи, которые проверяли глубокие знания участников в области математики. Кроме того, педагоги должны были продемонстрировать свои навыки в решении задач нестандартными способами и в создании эффективных и инновационных подходов к обучению.

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#дубна
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Бои под Красногоровкой и служба в штурмотряде: как Блиновский пытается спасти жену и закрыть долги льготами за СВО
Блиновский объявлен в уголовный розыск: в чем его обвиняют, как он служит на СВО
28 июня 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Отправившийся в зону проведения СВО супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской объявлен в уголовный розыск. В чем его подозревают и для чего он поехал на фронт расскажет редакция «Радио 1».


Блиновский объявлен в розыск


По информации портала «Shot», супруг блогера Елены Блиновской разыскивается по статье об уклонении от уплаты налогов. В соответствии с российским законодательством, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Информация о его нахождении в базе данных розыска МВД появилась минувшим утром.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что причиной объявления Блиновского в розыск стала его неявка к следователю. Адвокат разыскиваемого отказалась давать какие-либо комментарии журналистам.


Блиновского перевели в штурмовое подразделение


В настоящее время Алексей Блиновский проходит службу в зоне проведения СВО и участвует в боях под Красногоровкой. Об этом изданию РИА Новости сообщил сослуживец супруга «королевы марафонов». По словам собеседника издания, Блиновский с мая находится в составе штурмового подразделения пятой отдельной мотострелковой бригады.


Служба Блиновского в зоне СВО


Блиновский с позывным «Брикс» участвует в СВО с марта. Изначально он поступил на службу в Донецкий корпус и выполнял боевые задачи в составе подразделения радиоэлектронной борьбы. В июне распространилась информация о том, что Блиновский приезжал в Москву, чтобы решить имущественные вопросы. Однако адвокат Эльман Пашаев, который также находится на передовой, эти утверждения опровергал.

Прежде сообщалось, что в отношении Блиновского инициирована проверка по факту его пребывания в зоне СВО. Силовики выясняют, насколько законно супруг блогера заключил контракт с Минобороны РФ.

Поводом для проверки послужили заявления Блиновского о том, что военное ведомство пытается расторгнуть с ним контракт. По этому вопросу он даже обращался с просьбами о помощи к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Блиновская подала в суд на Федеральную налоговую службу
Блиновская подала в суд на Федеральную налоговую службу

Блиновский ушел на СВО из-за бизнеса


Ряд телеграм-каналов прежде публиковал информацию о том, что Блиновский отправился в зону проведения СВО, чтобы сохранить бизнес. По данным неназванных источников порталов, муж «королевы марафонов» надеется получить льготы, положенные участникам военных действий и погасить кредиты и долги перед налоговой службой. Кроме того, Блиновский намерен попытаться освободить из СИЗО супругу.

«Поэтому и было принято решение пойти на СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить супругу из СИЗО», — говорится в сообщении Shot.

Дело Блиновских


Блогер Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 906 млн рублей. При этом размер задолженности продолжает стремительно расти из-за штрафов и пеней. Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником в «отмывании денег».

Прежде Елена Блиновская находилась под домашним арестом, однако 23 декабря 2023 года устроила вечеринку, куда пригласила одного из свидетелей, с которым ей нельзя было общаться. После этого инцидента суд отправил фигурантку дела в СИЗО.

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В Подмосковье начали поливать автодороги из-за жары
28 июня 2024, 14:29

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дорожные службы Московской области начали проводить аэрацию для охлаждения покрытия проезжей части, полив идёт на улицах в черте более 300 населённых пунктов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сегодня и в выходные проведём аэрацию на дорогах Подмосковья в черте 311 городов. В работе задействованы около трёхсот поливомоечных машин», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что для того, чтобы поливочные машины не мешали проезду, аэрацию будут проводить до четырёх часов дня.

В министерстве отметили, что аэрация дорог помогает защитить асфальт от деформации из-за перегрева под солнцем, а также улучшает санитарное состояние проезжей части.

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В Химках начнётся капитальный ремонт 25 многоквартирных домов
28 июня 2024, 14:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках приступят к капремонту еще 25 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина обсудили планы предстоящих работ.

«Специалисты приступят к работам на 25 адресах в Старых и Новых Химках, Сходне, Фирсановке, Левобережном и в микрорайоне Планерная. Ранее строительные бригады уже завершили капремонт 22 многоквартирных домов.Всего в этом году капитально отремонтируем в Химках 134 дома. Это позволит улучшить качество жизни тысяч химчан», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

В этом году в Химках планируется отремонтировать 93 подъезда. В настоящее время рабочие уже покрасили стены и заменили плитку и светильники в некоторых подъездах. Также проводится модернизация инженерных систем.

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В Москве бойцу СВО предложили заплатить двойной тариф за проход в караоке-бар
28 июня 2024, 14:24

Фото: iStock/cookelma

В одном из столичных караоке-баров сотрудники заведения предложили участнику СВО заплатить двойной депозит за проход. Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.
Ахмедова в своем канале опубликовала рассказ женщины о своем супруге. По словам жены военного, мужчина гордится своими наградами, поэтому ходит в форме по городу в любое время.

Отмечается, что на входе в баре у бойца СВО потребовали двойной тариф. Примечательно, что зачастую такую плату должны те, кто пытается пройти в заведение в спортивной форме. Однако администратор заведения заявила, что солдат якобы «оскорбил» ее.

Ахмедова допустила, что военнослужащий мог «в сердцах» позволить себе грубость, она также возмутилась требованием уплаты двойного тарифа с мужчины.

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#солдаты
#военные
#спецоперация
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В Подмосковье будет высокий класс пожарной опасности в предстоящие выходные
28 июня 2024, 14:19

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Комлесхоз предупредил о высоком классе пожарной опасности в предстоящие выходные. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В предстоящие выходные на территории Подмосковья установится аномально жаркая погода. Температура воздуха достигнет 32 градусов. По прогнозам синоптиков, в подмосковных лесах ожидается высокий класс пожарной опасности III — IV.

«В связи с непростыми погодными условиями лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры Региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», — поделился председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В лесах Московской области проводится авиационное патрулирование, совместные наземные патрулирования с МЧС и МВД, а также мероприятия по недопущению пожаров и перехода возгораний с земель иных категорий на земли лесного фонда.

В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщайте о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

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Московский зоопарк впервые передал белгородским коллегами детёныша капибары
28 июня 2024, 14:00

Фото: Istockphoto / Ricardo Bayerlein

Московский зоопарк впервые передал Белгородскому зоопарку детёныша капибары. Это самец, родившийся в декабре прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
«Детёныш хорошо перенес дорогу из Москвы в Белгород. Несколько лет назад Белгородский зоопарк переехал из центра города в смешанный лес и сейчас занимает площадь в 25 га. Там специально для малыша обустроили просторный вольер с водоёмом. Он поселится в одном вольере с семьёй патагонских мар. Это крупные грызуны из Южной Америки», – сообщили в зоопарке Агентству городских новостей «Москва».
Белгородская область часто оказывается под обстрелами со стороны ВСУ. В результате одной такой атаки в местном зоопарке погибла кенгуру. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова недавно встречалась с белгородскими коллегами из на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Чтобы поддержать белгородцев, она предложила отправить в местный зоопарк детёныша капибары.

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#животные
#зоопарк
#московский зоопарк
#белгородская область
#природа
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Педагог из Орехово-Зуево стала призером региональной олимпиады
28 июня 2024, 13:53

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Педагог математики из Орехово-Зуево стала призером региональной олимпиады среди учителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Московской области завершилась третья олимпиада для учителей математики, организованная образовательным центром «Взлёт». Всего в олимпиаде участвовали 168 учителей.

«В олимпиаде приняла участие Наталья Романычева – выпускница физико-математического факультета Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета и учитель математики школы № 16. Она заняла призовое место в конкурсе.В следующем учебном году Наталья Романычева присоединится к проекту «Математические классы Подмосковья». Она будет работать с учениками 7 класса. Этот проект направлен на повышение качества математического образования школьников», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках конкурса педагоги демонстрировали свои знания не только в математике, но и в методах преподавания.

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#олимпиада
#педагоги
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В зоне СВО отреагировали на слова Бастрыкина о тысячах отправленных в бой мигрантов
Солдат СВО: мигрантов практически нет в зоне боевых действий
28 июня 2024, 13:50

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военный по имени Александр рассказал, что в зоне проведения СВО практически нет военнослужащих из числа мигрантов. Об этом пишет «ФедералПресс».
27 июня глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что порядка 10 000 мигрантов, получивших гражданство России, направлены в зону спецоперации. По словам военного, мигрантов на фронте практически нет.

«Где-то, конечно, они есть, и, возможно, в каких-то подразделениях, куда они попадают группами, их даже больше, условно говоря, 10 человек на 100, как и должно быть по статистике, но в среднем их на фронте нет вообще», — рассказал солдат.

Ранее депутат ГД РФ Алексей Журавлев, который является представителем ЛДПР и заместителем главы комитета нижней палаты парламента по обороне заявил, что он предложил на законодательном уровне обязать мигрантов поддерживать СВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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