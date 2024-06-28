Власти Дубны обсудили актуальные вопросы с жителями частного сектора

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Выездную встречу провели власти городского округа Дубна с жителями частного сектора, в ней приняли участие специалисты, отвечающие за организацию образования, ремонт и строительство дорог, соцзащиту и безопасность, а также члены местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава Дубны Максим Тихомиров ответил на вопросы жителей, рассказал, какая работа сейчас ведётся по предыдущим запросам и зафиксировал все пожелания.
На выездной встрече также присутствовали медики, они предлагали жителям на месте проверить здоровье, в частности, измерить уровень кислорода, сахара и холестерина в крови, внутриглазное и артериальное давление, узнать плотность костной ткани и качество работы сердца, а также получить консультацию врача.
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«Наказы взяли в работу, разъяснили, как и какие задачи решаем сейчас в городе: от проекта по реконструкции очистных сооружений до благоустройства улицы Центральной, капремонта школы № 1 и центра дополнительного образования «Дружба». Особый акцент сделали на вопросах частного сектора этого микрорайона», — пояснил Максим Тихомиров.
На выездной встрече также присутствовали медики, они предлагали жителям на месте проверить здоровье, в частности, измерить уровень кислорода, сахара и холестерина в крови, внутриглазное и артериальное давление, узнать плотность костной ткани и качество работы сердца, а также получить консультацию врача.
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Лев Каштанов