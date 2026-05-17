Власти Египта начали отлов акул в туристических зонах из-за роста числа хищников
В Египте начали отлов акул в туристических зонах. Как уточняет Telegram-канал SHOT, с открытием сезона число хищников резко выросло.
У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. От персонала требуют навыков оказания первой помощи.
Сообщается, что на днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу.
Власти объяснили это тем, что ранее в том же районе целый день плавала тигровая акула и не покинула акваторию самостоятельно. Такие меры возмутили российских туристов: раньше хищников ловили и отпускали далеко от берега.
