В столичной квартире нашли тела убитых мужчины и женщины
На северо-востоке Москвы нашли два тела с признаками насильственной смерти
17 мая в квартире жилого дома на улице Корнейчука на северо-востоке столицы обнаружили два тела. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства ЧП.
«Обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», — уточнили в ведомстве.На текущий момент следователи и криминалисты осматривают место происшествия. По результатам разбирательства правоохранительные органы примут процессуальное решение.
