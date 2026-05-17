В столичной квартире нашли тела убитых мужчины и женщины

17 мая 2026, 18:46

На северо-востоке Москвы нашли два тела с признаками насильственной смерти

17 мая в квартире жилого дома на улице Корнейчука на северо-востоке столицы обнаружили два тела. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.





Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства ЧП.

«Обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», — уточнили в ведомстве.