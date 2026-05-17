Достижения.рф

В столичной квартире нашли тела убитых мужчины и женщины

На северо-востоке Москвы нашли два тела с признаками насильственной смерти
Фото: Istock/aradaphotography

17 мая в квартире жилого дома на улице Корнейчука на северо-востоке столицы обнаружили два тела. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.



Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства ЧП.

«Обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», — уточнили в ведомстве.
На текущий момент следователи и криминалисты осматривают место происшествия. По результатам разбирательства правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось о трагедии в Ульяновской области, где мать убила сына одним ударом ножа в область шеи. Причиной стала ссора между ними.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0