В Сургуте водитель насмерть сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе

Фото: Istock/Antonina Satrevica

В Сургуте автомобиль насмерть сбил мальчика. Подробности приводит Telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».



На кадрах с места происшествия видно, как ребёнок перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один автомобиль, который двигался в правом ряду, затормозил и пропустил ребёнка.

В левом ряду мальчика сбила быстро ехавшая машина. В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ольга Щелокова

