В Сургуте водитель насмерть сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе
В Сургуте автомобиль насмерть сбил мальчика. Подробности приводит Telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».
На кадрах с места происшествия видно, как ребёнок перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один автомобиль, который двигался в правом ряду, затормозил и пропустил ребёнка.
В левом ряду мальчика сбила быстро ехавшая машина. В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее на трассе под Челябинском фура взорвалась на ходу. Взрывной волной разорвало баллон с метаном в системе большегруза.
