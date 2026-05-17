МЖД направила пожарный поезд с 160 т воды для тушения огня на Амурской улице
В столице на тушение пожара на Амурской улице отправили пожарный поезд. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД).
Уточняется, что в составе поезда — 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя. Угроза объектам инфраструктуры ОАО «РЖД» отсутствует.
Сильный пожар возник днём 17 мая на востоке Москвы. По предварительным сведениям, на стройплощадке загорелся строительный мусор, а затем бытовки. Кроме того, во время пожара на объекте у дороги огонь повлиял на целостность СВХ.
На текущий момент в районе возгорания перекрыли движение транспорта: сначала в сторону Щёлковского шоссе, а затем и в обратном направлении. На месте инцидента работают пожарные расчёты. Площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров.
