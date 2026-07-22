В Турции перевернулся автобус: госпитализированы десятки человек
В Турции не менее 31 пассажира пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим из Стамбула в Кушадасы. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Авария произошла на трассе между провинциями Кютахья и Афьонкарахисар в центральной части страны. Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус снес дорожное ограждение, выехал с проезжей части и перевернулся.
Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. В настоящее время точные причины и обстоятельства ДТП выясняются. Находились ли среди пассажиров иностранные граждане, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в автобусе, попавшем в смертельную аварию в Приангарье, находились туристы из Китая.
Читайте также: