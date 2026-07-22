В Турции перевернулся автобус: госпитализированы десятки человек

22 июля 2026, 09:44

Минимум 31 человек пострадал в ДТП с автобусом в Турции

Фото: iStock/conejota

В Турции не менее 31 пассажира пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим из Стамбула в Кушадасы. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.