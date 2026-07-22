Пауэрбанк загорелся в «Москва-Сити» и едва не устроил пожар в высотной башне
Жительница комплекса «Москва-Сити» Анна получила серьёзный ожог спины после возгорания портативного аккумулятора во время ночной зарядки. Девушка сумела самостоятельно остановить распространение пламени, несмотря на риск пожара в высотной башне. Об этом сообщает «База».
По словам 24-летней москвички, перед сном она подключила пауэрбанк к сети и легла отдыхать. Через некоторое время из устройства послышалось шипение, после чего произошла яркая вспышка. Огонь быстро охватил плед и одеяло, затем пламя задело спину хозяйки квартиры. Анна несколько раз пыталась потушить горящий аккумулятор: зарядник затихал, а затем вновь вспыхивал.
Возгорание удалось ликвидировать до того, как оно вышло за пределы спальни. Если бы пламя распространилось по квартире, пожарным пришлось бы работать на одном из верхних этажей «Москва-Сити», где тушение огня значительно осложняют высота здания и доступ к очагу.
«Москва-Сити» — деловой район в Пресненском районе Москвы, официальное название — Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити». Он расположен на Пресненской набережной, рядом с Третьим транспортным кольцом и станцией метро «Деловой центр».
Идея создания появилась в начале 1990-х, а первые строительные работы начались в 1996 году. Комплекс развивался поэтапно: одни башни были введены в эксплуатацию в 2000-х, другие — в 2010-х и 2020-х. Район продолжает меняться: строятся и проектируются новые объекты, развязки, общественные пространства и жилые комплексы.
Самое высокое здание непосредственно в «Москва-Сити» — башня Федерация. Восток: почти 374 метра и 97 этажей. Она входит в число самых высоких зданий Европы.
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