Пауэрбанк загорелся в «Москва-Сити» и едва не устроил пожар в высотной башне

22 июля 2026, 08:43

Жительница «Москва-Сити» получила ожог спины после возгорания пауэрбанка

Фото: iStock/Natalia SO

Жительница комплекса «Москва-Сити» Анна получила серьёзный ожог спины после возгорания портативного аккумулятора во время ночной зарядки. Девушка сумела самостоятельно остановить распространение пламени, несмотря на риск пожара в высотной башне. Об этом сообщает «База».