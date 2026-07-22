В центре Иркутска водитель пикапа наехал на человека во время уличной потасовки
В центре Иркутска водитель пикапа наехал на человека во время уличной потасовки – полиция начала проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД38».
Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как несколько молодых людей выходят на проезжую часть. Между ними вспыхивает ссора — участники конфликта кричат и толкают друг друга. В какой-то момент в эпицентр схватки влетел автомобиль Toyota Hilux. По словам очевидцев, за рулём находился несовершеннолетний.
Колеса внедорожника проехались по спине одного парня, после чего часть «драчунов» разбежалась. Сейчас полицейские устанавливают личности всех причастных и выясняют причины случившегося. По факту инцидента проводится комплексная проверка.
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