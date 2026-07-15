Власти Франции легализовали эвтаназию
Во Франции сделали шаг к легализации эвтаназии. Национальное собрание одобрило законопроект о праве на «помощь в уходе из жизни», но лишь при чётко прописанных и жёстких условиях.
Как сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости», в ходе голосования 291 депутат поддержал инициативу, 241 высказался против. Согласно документу, воспользоваться правом смогут совершеннолетние граждане Франции, страдающие от тяжёлого неизлечимого заболевания на поздней либо терминальной стадии.
Для одобрения процедуры потребуется соблюдение ряда критериев. Во‑первых, воспользоваться услугой могут только люди, испытывающие постоянные и невыносимые физические либо психологические страдания, которые не удаётся купировать с помощью лечения. Во‑вторых, решение должно быть добровольным и осознанным.
Процесс будет строго регламентирован: после обращения к врачу вопрос рассмотрят специалисты в течение 15 дней. Далее пациенту предоставят двое суток на окончательное обдумывание.
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