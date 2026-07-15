Власти Франции легализовали эвтаназию

15 июля 2026, 23:33

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

Во Франции сделали шаг к легализации эвтаназии. Национальное собрание одобрило законопроект о праве на «помощь в уходе из жизни», но лишь при чётко прописанных и жёстких условиях.