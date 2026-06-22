Жертвами крушения военного самолёта в Боливии стали шесть человек
Легкомоторный самолёт Cessna 210, принадлежащий военно‑воздушным силам (ВВС) Боливии, потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта Эль‑Альто. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
Согласно заявлению ведомства, опубликованному в соцсети Х, самолёт разбился в секторе Серро‑Саяри. В результате трагедии погибли все шесть человек, находившихся на борту.
В настоящее время на месте катастрофы работают экстренные службы и представители ВВС Боливии. Причины происшествия пока не установлены, ведётся расследование.
Ранее мы сообщали об авиакатастрофе в США. В результате падения одномоторного самолёта в штате Мэриленд погибли три человека.
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