Во Владивостоке грабитель вынес ценности из ювелирного магазина через тайный ход
Полиция задержала во Владивостоке 47‑летнего ранее судимого мужчину. Его подозревают в ограблении ювелирного магазина, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
74‑летний владелец торговой точки, расположенной на проспекте 100‑летия Владивостоку, обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. По данным следствия, ночью злоумышленник проник в подвал здания и проделал отверстие, ведущее непосредственно в торговый зал.
Несмотря на сработавшую сигнализацию, грабитель успел похитить из кассы 116 тысяч рублей и девять лотков с ювелирными изделиями. Часть украденных украшений он спрятал в подвале, планируя вернуться за ними позже, после чего скрылся с места преступления.
В ходе оперативно‑розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Выяснилось, что некоторую часть добычи он закопал возле гаража на улице Снеговой. При обыске в автомобиле мужчины нашли одежду, в которой тот совершил ограбление, а в кошельке — похищенные денежные средства.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские устанавливают точный размер ущерба, а также проверяют задержанного на причастность к другим имущественным преступлениям.
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