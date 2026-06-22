Во Владивостоке грабитель вынес ценности из ювелирного магазина через тайный ход

22 июня 2026, 04:49

Фото: istockphoto/blinow61

Полиция задержала во Владивостоке 47‑летнего ранее судимого мужчину. Его подозревают в ограблении ювелирного магазина, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.