Власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала

«Когда все вокруг переживают из-за экзаменов, а я просто чиловый парень, который спокойно делает то, что в его силах»;

«Когда она считает, что ты безразличен и не заботишься о ней, но на самом деле ты просто чилловый парень, который иногда предпочитает тишину» и т.д.