Власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала

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В Германии по решению властей закрывают немецкое бюро Первого канала. Об этом проинформировал сам вещатель.
Корреспондент Иван Благой заявил, что соответствующее уведомление было получено во вторник, 26 ноября. Уточняется, что данное решение мотивировано «интересами политики безопасности Федеративной республики Германия».
По словам журналиста, в документе также приводятся ссылки на санкционные документы Европейского союза. Благой заключил, что они с оператором не нарушали законов в Германии.
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