Власти Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*

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Правящая партия «Грузинская мечта» решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*. Об этом на брифинге сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, передает ТАСС.
По словам Папуашвили, сегодня, 4 июня, правящее большинство выносит на рассмотрение пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который состоит из одного основного одноименного документа и восемнадцати вытекающих из него. Они внесут изменения в различные нормативные акты.
Несколько месяцев назад парламент Грузии утвердил конституционную комиссию для пересмотра запрета на пропаганду ЛГБТ*. Примечательно, что оппозиция парламента выступила против и отказалась принимать участие в работе над законопроектом.
Напомним, 3 июня текущего года в Грузии вступил в силу закон об иностранных агентах. Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
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Несколько месяцев назад парламент Грузии утвердил конституционную комиссию для пересмотра запрета на пропаганду ЛГБТ*. Примечательно, что оппозиция парламента выступила против и отказалась принимать участие в работе над законопроектом.
Напомним, 3 июня текущего года в Грузии вступил в силу закон об иностранных агентах. Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
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*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Екатерина Коршунова