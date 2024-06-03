США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

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США планирует без промедления вводить визовые ограничения против Грузии из-за принятого закона об иностранных агентах. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, информирует ТАСС.
«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — заявил Миллер.Он также добавил, что американская сторона пока не определилась со сроками введения ограничений.
3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.
Закон обязывает неправительственные организации и средства массовой информации, получающие свыше 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Помимо этого, такие НПО и СМИ будут обязаны ежегодно отчитываться Минфину о доходах и расходах.
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Алина Юрчак