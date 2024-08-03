В Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС из-за ливней

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Режим ЧС ввели в Невельском районе Сахалинской области из-за обильных осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр муниципального образования «Невельский ГО» Алексей Шабельник.
По словам чиновника, имеются подтопления жилых домов, а также многочисленные оползни и сели. Сейчас расчищают главные магистрали, чтобы могла пройти спецтехника. Граждане в безопасности.
В Невельске при сходе грязекаменной смеси обрушился дом. Один человек пострадал, девять эвакуированы, из которых трое — дети. По сообщению регионального МЧС, они не нуждаются в помощи медиков.
Кроме того, сель сошел на трассе Холмск — Невельск, на месте работают экстренные службы.
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В Невельске при сходе грязекаменной смеси обрушился дом. Один человек пострадал, девять эвакуированы, из которых трое — дети. По сообщению регионального МЧС, они не нуждаются в помощи медиков.
Кроме того, сель сошел на трассе Холмск — Невельск, на месте работают экстренные службы.
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Никита Кротов