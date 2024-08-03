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В Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС из-за ливней

03 августа 2024, 13:57
Фото: istockphoto/Sasiistock

Фото: istockphoto/Sasiistock

Режим ЧС ввели в Невельском районе Сахалинской области из-за обильных осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр муниципального образования «Невельский ГО» Алексей Шабельник.
По словам чиновника, имеются подтопления жилых домов, а также многочисленные оползни и сели. Сейчас расчищают главные магистрали, чтобы могла пройти спецтехника. Граждане в безопасности.

В Невельске при сходе грязекаменной смеси обрушился дом. Один человек пострадал, девять эвакуированы, из которых трое — дети. По сообщению регионального МЧС, они не нуждаются в помощи медиков.



Кроме того, сель сошел на трассе Холмск — Невельск, на месте работают экстренные службы.

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#россия
#новости
#погода
#природа
#ливень
Организовывал детские оргии и снимал на видео: Фельдшер-педофил предстанет перед судом
В Подмосковье судят фельдшера-педофила, снимавшего оргии подростков на камеру
03 августа 2024, 14:11

Фото: istock / urzine

В одном из судов Московской области в закрытом режиме ведется судебный процесс над фельдшером, который заманивал детей к себе домой и устраивал оргии.
Как стало известно «МК», первой жертвой мужчины стала его 17-летняя знакомая. Зная, что девушка принимает наркотические вещества, мужчина обещал помочь найти зелье и позвал к себе домой. Кроме того, он обещал заплатить от 1 до 5 тысяч рублей за интимную связь, причем не с ним, а с другими детьми.

Россиянин выслеживал мальчиков 13-15 лет из неблагополучных семей, когда они играли в футбол на стадионе. Как рассказали сами школьники, в квартире мужчина давал им выпить алкоголь и покурить трубку с некой «булькающей жидкостью», после чего приказывал вступать в половые отношения с девушкой. Все это негодяй снимал на видео.

В один из дней девушка не пришла, тогда педофил изнасиловал двух мальчиков.

Потерпевший школьник рассказал все сотруднице ПДН, после чего преступника задержали. Педофил свою вину не признал.

Эксперты выявили у мужчины склонность к вуайеризму. А один из знакомых фельдшера рассказал правоохранителям, что мужчина вступал с ним в гомосексуальные отношения.

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Двое сотрудников Банка России задержаны за махинации с ветхими купюрами
Baza: Двое сотрудников Банка России задержаны за махинации с ветхими купюрами
03 августа 2024, 13:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Двоих сотрудников Центробанка России задержали за махинации с ветхими купюрами. Их подозревают в том, что они похищали деньги, которые должны были уничтожить. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сотрудники спецслужб задержали двоих инженеров одного из отделов Южного главного управления финансового регулятора. Согласно данным следствия, 36-летний Андрей Тишенский и 49-летний Сергей Процко, действуя в сговоре с другими лицами, похитили почти 2000 пятитысячных купюр (на сумму 9 770 000 рублей), которые на самом деле должны были ликвидировать с помощью специальной счётно-сортировальной машины со шредером.

Когда именно было совершено преступление — неизвестно. Пропажа денег была обнаружена в прошлом месяце. Уточняется, что сумма ущерба может быть гораздо больше. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#деньги
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На Украине вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры
ГСЧС Украины: в Винницкой области вспыхнул сильный пожар на критическом объекте
03 августа 2024, 13:22

Фото: istockphoto/grafoto

О масштабном пожаре на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
«Винницкая область… возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры», — сказано в публикации.

Ранее украинские журналисты сообщали про взрывы в Винницкой области в ночь на субботу. По словам представителей областной администрации, поврежден объект инфраструктуры.

Перед этим сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Омска. Пламя распространилось на площадь в 300 квадратов, горело вспомогательное помещение насосной. Дымовой столб был виден из разных частей города.

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#пожар
#спасатели
#новости
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Голубев: в Морозовском районе под Ростовом ввели режим ЧС после атаки дронов ВСУ
03 августа 2024, 13:21

Фото: istockphoto/NatureNow

Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале. Чиновник уточнил, что в нескольких объектах социальной инфраструктуры повреждены окна. Речь идет о детсадах, школах, жилых домах и производственных помещениях.
«В Морозовском районе введен режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — говорится в сообщении.

Губернатор заключил, что власти всем окажут помощь по вопросам поврежденного имущества. Ранее сообщалось, что украинские неонацисты провели массированную атаку дронами на Морозовский и Каменский районы Ростовской области, что стало причиной пожаров.

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В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности
Житель поселка Ульяновка жестоко убил соперника на почве ревности
03 августа 2024, 12:54

Фото: iStock/tiero

В Ульяновке любовник жестоко убил сожителя возлюбленной на почве ревности. Мужчина нанёс своей жертве 16 ножевых и оставил тело прямо на дороге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно задержали подозреваемого — им оказался 33-летний местный житель. Согласно информации следствия, он не смог вытерпеть тот факт, что его возлюбленная проживает с другим мужчиной.

По словам очевидцев, в день трагедии сожитель встречал девушку с работы. В этот момент злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — незадолго до убийства у него скончалась мать. Увидев на улице свою любимую с другим, он совершил нападение на конкурента с ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.

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На гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии произошел взрыв, более 20 раненых
DPA: 22 человека пострадали при взрыве На гоночной трассе «Нюрбургринг» в ФРГ
03 августа 2024, 11:14

Фото: istockphoto/JimmyR

От взрыва на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии пострадали 22 человека, сообщает DPA, ссылаясь на местных правоохранителей. По информации журналистов, все случилось при пробном заезде перед гонкой ADAC Ruhr Cup, запланированной в субботу. У четырех человек тяжелые травмы, у остальных зафиксированы легкие повреждения.
Полицейские считают, что из-за высокого давления взорвался баллон в районе паддока (зоны управления автогонкой). Сейчас расследование продолжается. Известно, что гонка состоится, она продолжится в течение шести часов. Организаторами дано соответствующее разрешение участникам.

Ранее сообщалось, где находятся самые безаварийные водители.

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Чемпиону Европы по боксу выбили глаз в Крыму, когда он заступился за мальчика
03 августа 2024, 11:10

Фото: iStock/globalmoments

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
24-летний Дмитрий вместе с братом и катменом приехали в Феодосию на мастер-класс для юных боксёров. 28 июля около 6:30 утра после пробежки они возвращались в отель и заметили, что порядка 15 мужчин избивали мальчика. Дмитрий вступился за пострадавшего, в результате чего толпа из разъяренных мужчин набросилась на него.

В жёсткой драке спортсмену выбили глаз. Его экстренно госпитализировали, в настоящее время он находится в столичной больнице. Врачи диагностировали перелом орбитальной кости, боксёру стараются сохранить глаз как орган, однако видеть им он больше не сможет.

Согласно информации источника, карьеры в боксе у Двали больше не будет, а зрение на уцелевшем глазу со временем станет хуже. Уточняется, что помощнику Дмитрия, катмену по имени Евгений, сломали руку. Накануне прошла операция, ему вставили спицу, чтобы всё ровно срослось.

Чемпион по боксу также обратился в правоохранительные органы с заявлением, подозреваемых ищут.

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#бокс
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«Пытали и морили голодом»: в Подмосковье освободили десятки заложников частного рехаба
SHOT: Полиция освободила около 30 заложников рехаба в Подмосковье
03 августа 2024, 10:02

Фото: iStock/graphixchon

Несколько десятков человек держали в заложниках в частном элитном рехабе в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пленников освободили в ходе рейда полиции. Пациенты утверждают, что их морили голодом, не давали пить и всячески издевались — за 100 тысяч рублей в месяц. Согласно информации источника, среди проходивших лечение была даже несовершеннолетняя девочка.

По словам освободившегося 37-летнего Иван из Тулы, он попал в данное учреждение после расставания с девушкой, так как ушел в запой. Отец Ивана нашёл для него «элитный рехаб» в Мытищах, где обещали избавить от зависимостей за три месяца. Иван провёл там 9 месяцев. При этом его отца убеждали, что мужчина не готов к выходу в реальный мир, и заставляли платить 100 тысяч рублей в месяц.

Недавно одному из пациентов удалось освободиться из реабилитационного центра, он обратился в полицию и попросил спасти заложников. Из центра освободили около 30 человек — мужчин и женщин разных возрастов. Как сообщили заложники, над ними издевались физически и морально, телефоны давали несколько раз в неделю, однако говорить правду родственникам было запрещено.

В ходе рейда задержали владельца рехаба Артёма и двух работников. В настоящее время собственника отпустили под подписку.

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В Ростовской области при атаке беспилотников загорелись емкости с топливом
Емкости с топливом горят в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
03 августа 2024, 09:42

Фото: iStock/grafoto

Глава администрации района Владимир Савин написал в Telegram-канале, что емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области в результате ночной атаки шести БПЛА.
Уточняется, что атака произошла в 02:21 мск. По словам Савина, угрозы населенному пункту нет.

Отмечается, что никто не пострадал. На данный момент сотрудники экстренных служб ликвидируют пожар. К ликвидации возгорания и последствий привлечены более 90 человек и 33 единицы техники.

Глава администрации попросил жителей сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов не приближаться к ним.

Напомним, в ночь на 3 августа украинские дроны-камикадзе нанесли удары по Морозовску в Ростовской области. По предварительным данным, целью атаки был аэродром.

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