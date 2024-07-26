Режим ЧС ввели в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы

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В Карабашском округе Челябинской области этим вечером, 26 июля, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ТАСС. ЧС объявили после того, как обильные ливни смыли плотину на участке длиной около 100 метров.
ЧП произошло на Киалимском водохранилище, где обильные ливни подняли уровень воды и прорвали дамбу.
В зоне подтопления, по предварительной информации находятся, около 200 человек, а на пути движения воды раасположены четыре села — Киалим, Мухаметово, Байдашево и Карасево, заявляет РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным тг-канала «112», из Киалима уже эвакуировали всех жителей.
В зоне происшествия работают местные коммунальные службы и спасатели МЧС, жителей просят быть готовыми к возможной эвакуации.
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В зоне подтопления, по предварительной информации находятся, около 200 человек, а на пути движения воды раасположены четыре села — Киалим, Мухаметово, Байдашево и Карасево, заявляет РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным тг-канала «112», из Киалима уже эвакуировали всех жителей.
В зоне происшествия работают местные коммунальные службы и спасатели МЧС, жителей просят быть готовыми к возможной эвакуации.
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Данил Пономарев