Власти Каширы провели совещание по отработке обращений жителей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Совещание, посвящённое обращениям жителей, состоялось в администрации городского округа Кашира, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Совещание провёл глава городского округа Михаил Шувалов, в работе приняли участие первый заместитель руководителя округа Сергей Кирюхин, представители администрации и управляющих компаний», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть обращений жителей касается вопросов с отоплением и подачей горячей воды. Глава округа подчеркнул, что решение этих вопросов находится на контроле властей, а также что особое внимание уделяется микрорайону Кашира-2
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