В посёлке Свердловский глава округа проверил работу котельных

Фото: Валерия Тингаева
Глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу котельных в посёлке Свердловский. об этом сообщил корреспондент.
По итогам проверки глава отметил, что в микрорайоне Лукино-Варино котельная работает в штатном режиме, а на котельной по улице Заводской жители сообщали о низкой температуре в квартирах, где сейчас здесь запустили второй котёл в работу.
Стоит отметить, что глава также лично пообщался с жителями дома № 17 на Заводской улице, где планируется провести капитальный ремонт котельной.
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«В течение нескольких дней поступали жалобы на недостаточное отопление в квартирах жителей на Заводской улице в Свердловском. В данный момент на котельной работают два котла, на выходе выдаёт температуру 72 градуса. Работа котельной налажена, в преддверии морозов мощность увеличена», – отметил Сергей Джеглав.
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Мира Полтева