Власти Кемерова объявили тендер на «умные» детекторы почти за 19 млн рублей
Власти Кемерова направят почти 19 миллионов рублей на оснащение центра города «умными» устройствами.
Как сообщает «Сiбдепо», начальная цена контракта составляет 18 710 000 рублей. На портале госзакупок 3 августа появилась информация о начале торгов на монтаж видеодетекторов транспорта на шести перекрёстках областного центра.
Согласно техническому заданию, подрядчик установит 17 детекторов на улицах Островского, Красной, Томской, Автозаводской, Пролетарской и Кирова, а затем интегрирует их с действующими контроллерами через программное обеспечение «Мегаполис».
В прошлом году аналогичный тендер составлял 28,5 миллиона рублей, а в марте того же года сумма достигала почти 22 миллионов. Цифровизация дорожного движения в городе требует значительных бюджетных вложений.
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