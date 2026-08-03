Достижения.рф

Власти Кемерова объявили тендер на «умные» детекторы почти за 19 млн рублей

Фото: Istock/karelnoppe

Власти Кемерова направят почти 19 миллионов рублей на оснащение центра города «умными» устройствами.



Как сообщает «Сiбдепо», начальная цена контракта составляет 18 710 000 рублей. На портале госзакупок 3 августа появилась информация о начале торгов на монтаж видеодетекторов транспорта на шести перекрёстках областного центра.

Согласно техническому заданию, подрядчик установит 17 детекторов на улицах Островского, Красной, Томской, Автозаводской, Пролетарской и Кирова, а затем интегрирует их с действующими контроллерами через программное обеспечение «Мегаполис».

В прошлом году аналогичный тендер составлял 28,5 миллиона рублей, а в марте того же года сумма достигала почти 22 миллионов. Цифровизация дорожного движения в городе требует значительных бюджетных вложений.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0