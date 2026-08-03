На пяти перекрёстках в трёх округах Подмосковья оптимизировали движение
Режим работы светофоров изменили на пяти перекрёстках в округах Ленинский, Королёв и Истра специалисты Мосавтодора на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Оптимизация светофоров позволяет увеличить пропускную способность дорог, уменьшить заторы и снизить риск ДТП.
«В Ленинском округе на адаптивный режим перевели светофоры на пересечении Володарского шоссе с улицей Василия Молокова и на перекрёстке Зелёного и Каширского шоссе в посёлке Молоково. А в Королёве на пересечении улиц Коммунальная и Калининградская сократили время ожидания для пешеходов», — говорится в сообщении.Кроме того, в Истре перевели в адаптивный режим светофор, регулирующий движение на пересечении Волоколамского шоссе и дороги к музею «Новый Иерусалим», и установили вызывную кнопку для пешеходов на светофоре у автобусной остановки «СНТ «Рябинушка».