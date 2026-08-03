На путепроводе у серпуховской деревни Лукино смонтировали пролётное строение
Монтаж основного пролётного строения завершили на путепроводе, который возводят над железнодорожными путями на 95-м километре Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино округа Серпухов взамен старой конструкции. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Монтаж основного пролётного строения завершён, его ставят в проектное положение. Кроме того, сейчас строители заливают на пролёте бетонную стяжку — защитный слой поверх устроенной гидроизоляции. Потом сверху сделают слой из литой асфальтобетонной смеси и следом уложат слой асфальтового покрытия», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Протяжённость путепровода составляет около 50 метров. Он свяжет деревни Съяново-1, Васильевское и Лукино. Открыть движение планируется в сентябре текущего года.