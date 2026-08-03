В семи округах Московской области починили остановки общественного транспорта
Остановочные павильоны починили на региональных дорогах в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Проверка состояния остановок проводится регулярно. При выявлении неполадок проводятся ремонтные работы.
«В городской черте повреждённые павильоны привели в порядок на улице Народного Ополчения в Красногорске, на Рязанской улице в Егорьевске, на Красной улице в Рузе и на Батарейной улице в Лобне», — говорится в сообщении.Кроме того, остановки отремонтировали на Заречной улице в посёлке Заречье Одинцовского округа, в деревне Стародуб под Каширой и на Быковском шоссе в посёлке Малаховка округа Люберцы.