На трёх маршрутах Подмосковья планируют запустить беспилотные автобусы
На трёх подмосковных маршрутах в 2027 году могут запустить беспилотные автобусы. Об этом сообщил гендиректор Мострансавто Андрей Майоров.
«Пока не могу раскрыть подробности, но первые шаги с нашими партнёрами при поддержке федерального Минтранса сделаны. Определили три маршрута: № 436 «Дом правительства Московской области – Москва (м. Тушинская)», № 62 «Тучково – Труфановка» и № 336 «Балашиха (а/с Южная) – Москва (м. Партизанская)». Думаю, что обыденностью беспилотные автобусы в нашей стране станут примерно к 2035 году. Первые маршруты запустим где-то в 2027», – написал Майоров в своём ТГ-канале.Он напомнил, что ещё в 2018 году КАМАЗ и «Ситроникс» начали испытывать свои беспилотные шаттлы на базе МГУ и в Сколкове. В Москве в прошлом году запустили первый беспилотный трамвай на маршруте №10. А в Китае беспилотные автобусы – уже реальность. Их тестируют в Пекине.
При этом гендиректор Мострансавто подчеркнул, что переживать водителям не стоит. Сейчас такой большой дефицит профессиональных водителей, что в ближайшие 10-15 лет никто не потеряет работу из-за автобусов-беспилотников.