Достижения.рф

В Подмосковье пассажирам общественного транспорта на остановках раздают воду

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье на фоне установившейся в регионе жары пассажиры общественного транспорта могут получить бутылку прохладной воды. Специалисты Мострансавто уже раздали более 600 бутылок, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.



Бутилированную воду можно получить на остановках, автовокзалах и автостанциях в часы пик. Все мобильные пункты раздачи организованы так, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из транспортных средств.

В министерстве пообещали раздавать воду до тех пор, пока в Московской области сохраняется жаркая погода.

Лора Луганская

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