Власти Кузбасса сделали заявление о ситуации с бензином в регионе
В Кузбассе заявили о стабильной ситуации на рынке топлива в регионе
В Министерстве промышленности и торговли Кемеровской области развеяли слухи о проблемах на рынке нефтепродуктов и заверили, что на крупные АЗС топливо поставляют бесперебойно.
По данным «Сiбдепо», ситуация с топливом на сетевых АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и «Роснефть» на сегодняшний день остается стабильной. Там установлены цены ниже среднего по Сибирскому федеральному округу из-за оптовой торговли и федеральных мер поддержки.
«Независимые операторы, не имеющие собственного производства и закупающие топливо на бирже, могут самостоятельно принимать решение о повышении цен или вводить временные ограничения на продажу», — уточнили в ведомстве.Минпромторг подчеркнул, что ситуация на частных заправках не отражает общую топливную обстановку в регионе. Жителей Кузбасса призвали доверять только официальным источникам информации. Кроме того, им посоветовали обращаться в ФАС при обнаружении завышенных цен на АЗС.