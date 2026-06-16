Власти Кузбасса сделали заявление о ситуации с бензином в регионе

16 июня 2026, 16:33

В Кузбассе заявили о стабильной ситуации на рынке топлива в регионе

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В Министерстве промышленности и торговли Кемеровской области развеяли слухи о проблемах на рынке нефтепродуктов и заверили, что на крупные АЗС топливо поставляют бесперебойно.





По данным «Сiбдепо», ситуация с топливом на сетевых АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и «Роснефть» на сегодняшний день остается стабильной. Там установлены цены ниже среднего по Сибирскому федеральному округу из-за оптовой торговли и федеральных мер поддержки.





«Независимые операторы, не имеющие собственного производства и закупающие топливо на бирже, могут самостоятельно принимать решение о повышении цен или вводить временные ограничения на продажу», — уточнили в ведомстве.