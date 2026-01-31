Правительство России сняло запрет на экспорт бензина до августа

31 января 2026, 17:21

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Власти России скорректировали ограничения на экспорт топлива: запрет на вывоз бензина сняли для его производителей, однако для непроизводителей он сохраняется. Об этом 31 января сообщила пресс-служба правительства РФ.