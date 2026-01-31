Правительство России сняло запрет на экспорт бензина до августа
Власти России скорректировали ограничения на экспорт топлива: запрет на вывоз бензина сняли для его производителей, однако для непроизводителей он сохраняется. Об этом 31 января сообщила пресс-служба правительства РФ.
Одновременно кабмин ввел новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов до 31 июля 2026 года. Там пояснили, что меру направили на поддержание стабильности на внутреннем топливном рынке.
Отмечается, что исключение для производителей бензина позволит снизить риск переполнения мощностей нефтяных компаний. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Последний раз запрет продлевали в декабре, а впервые о мере стало известно 27 августа 2025 года.
