Емкость с топливом загорелась после атаки БПЛА на Ростовскую область
Слюсарь: емкость с топливом загорелась после атаки БПЛА на Ростовскую область
Беспилотники украинских вооруженных формирований атаковали Ростовскую область. О последствиях на земле сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Телеграм-канале.
По его словам, система ПВО сработала в Миллеровском районе. Обломки сбитого дрона упали на территории гражданского объекта, что привело к возгоранию емкости с топливом.
«На место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Будет уточнятся», — написал Слюсарь.Ранее Минобороны РФ опубликовало сводку о работе ПВО. За 12 часов российские военные сбили или перехватили почти 300 воздушных целей.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса. Российская сторона утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.