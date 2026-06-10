10 июня 2026, 01:11

Слюсарь: емкость с топливом загорелась после атаки БПЛА на Ростовскую область

Фото: istockphoto/abadonian

Беспилотники украинских вооруженных формирований атаковали Ростовскую область. О последствиях на земле сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Телеграм-канале.





По его словам, система ПВО сработала в Миллеровском районе. Обломки сбитого дрона упали на территории гражданского объекта, что привело к возгоранию емкости с топливом.



«На место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Будет уточнятся», — написал Слюсарь.