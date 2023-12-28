Юрист Соловьёв: Новогодние шумные гулянья ненаказуемы

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что законы о тишине в разных регионах допускают шумные гулянья в новогоднюю ночь.
Он напомнил, что единого закона о тишине в РФ нет, а региональные имеют свои особенности.
Юрист рекомендовал перед покупкой фейерверков узнать, где и как их разрешено использовать.
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«Практически все они исключают новогоднюю ночь из перечня тех, во время которых необходимо соблюдать тишину. Продолжительные шумные гулянья в это время действительно ненаказуемы. Отдельный вопрос — фейерверки. В некоторых областях, в силу приграничного положения, их запуск запрещён. Также есть и другие субъекты федерации, где введено особое положение», — разъяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьёв.
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Мелисса Тимофеева