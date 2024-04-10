Власти Москвы и Подмосковья заключили соглашение о льготах на проезд

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Правительства Москвы и Московской области заключили соглашение о льготах на проезд в общественном транспорте для некоторых категорий граждан. Документ появился на сайте мэра столицы.
«Правительство Московской области обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Москве. Правительство Москвы обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, живущих в Подмосковье», – сказано в документеСреди те, кто имеет право на бесплатный проезд, – инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники войны и труженики тыла, члены семей погибших инвалидов и участников войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I, II и III групп и дети-инвалиды. Также в эту группу входят ветераны труда, реабилитированные лица, граждане старше 60 лет, почётные доноры, многодетные семьи, дети-сироты и другие.
Соглашение действует три года – с 2024-го по 2026-й.
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Лора Луганская