Власти Нефтеюганска потратили 18 млн рублей на отсутствие в городе украшений

Городская администрация Нефтеюганска в ХМАО-Югре потратила порядка 18 миллионов рублей из бюджета на украшение улиц и площадей города. Однако украшения, по сути, не было.
Чиновники администрации свалили всё на компанию «Промжилсервис», с которой был заключён контракт на украшение города, и тёплую погоду. Такое объяснение выглядит несколько странным, как и выбор подрядчика. Фирма специализируется на ремонте сантехники, а температура в Нефтеюганске и окрестностях уже давно варьируется в диапазоне от минус 18 до минус 35 градусов. Горожане с иронией говорят, что деньги на праздник где-то «примёрзли».
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Александр Бойцов