Власти Новороссийска просят волонтеров помочь потушить пожар

Сапборды (SUP Board — доска для плавания с веслом — Прим.ред.) освоили более тысячи участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что для любителей активного отдыха организовывают занятия по скандинавской ходьбе, а также полеты на воздушных шарах и парапланах и поездки в веревочные парки.