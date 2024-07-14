Власти Новороссийска просят волонтеров помочь потушить пожар

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Власти Новороссийска просят волонтеров помочь потушить лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.
«Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления», — написал градоначальник.
Также уточняется, что нужны добровольцы, имеющие квадроциклы и мотоциклы класса эндуро, чтобы подвозить воду в гору.
По последней информации, площадь возгорания возросла до 51 га. Пламя тушат больше 229 человек, а также 50 единиц спецтехники. Положение осложняется жарой и сильным ветром.
Туристы эвакуированы с баз отдыха в районе Сухой Щели в связи с происходящим.
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Никита Кротов