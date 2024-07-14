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Власти Новороссийска просят волонтеров помочь потушить пожар

14 июля 2024, 21:19
Фото: istockphoto/Gilitukha

Фото: istockphoto/Gilitukha

Власти Новороссийска просят волонтеров помочь потушить лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.
«Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления», — написал градоначальник.

Также уточняется, что нужны добровольцы, имеющие квадроциклы и мотоциклы класса эндуро, чтобы подвозить воду в гору.



По последней информации, площадь возгорания возросла до 51 га. Пламя тушат больше 229 человек, а также 50 единиц спецтехники. Положение осложняется жарой и сильным ветром.

Туристы эвакуированы с баз отдыха в районе Сухой Щели в связи с происходящим.

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#россия
#пожар
#краснодарский край
#новости
Более тысячи участников проекта «Активное долголетие» освоили сапборды
14 июля 2024, 19:07

Фото: Пресс-служба администрации Московской области

Сапборды (SUP Board — доска для плавания с веслом — Прим.ред.) освоили более тысячи участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что для любителей активного отдыха организовывают занятия по скандинавской ходьбе, а также полеты на воздушных шарах и парапланах и поездки в веревочные парки.
Те же, кто любит отдыхать тихо и размеренно, могут посетить занятия по компьютерной грамотности, пению. Кроме того, в арсенале имеются пленэры, йога, экскурсии, дыхательная гимнастика и многое другое.

Сегодня в Подмосковье функционирует 66 клубов «Активного долголетия». Количество участников проекта близится к 400 тысячам человек.

Присоединиться к «Активному долголетию» можно женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Подробную информацию о проекте и адреса клубов можно получить на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

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#россия
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#подмосковье
#новости
#новости подмосковья
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Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку
В Шереметьево ввели ограничения на взлет и посадку из-за возможной непогоды
14 июля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Ограничения на взлет и посадку из-за прогнозируемой непогоды ввел аэропорт Шереметьево, сообщает «Аэрофлот». Уточняется, что они действуют с 17:00.
Как сообщал ранее Минтранс, в авиагавани необходимо ускорить прохождение пассажирами предполетных формальностей из-за внушительных очередей. Как сообщали журналисты, в Шереметьево прошло выездное совещание властей, поскольку спрос на перевозки повышен. В ведомстве отметили отсутствие роста жалоб от пассажиров.

К слову, известно, что в Шереметьево обнаружились нелегальные такси за первые полгода. Речь идет о 98 перевозчиках и составленных на них 490 протоколах и это только в одной авиагавани. Минтранс напомнил пассажирам, что нелегальные такси небезопасны, ведь их клиенты в случае ДТП не смогут получить компенсацию.

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#аэропорт шереметьево
#новости
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В Китае начали продавать футболки с грозящим кулаком Трампом после покушения
14 июля 2024, 17:26

Фото: iStock/:BluIz60

В Китае начали продавать футболки с фотографией грозящего кулаком Дональда Трампа уже через два часа после покушения на него. Об этом пишет South China Morning Post. Одежда с принтами появилась на прилавках крупнейшей китайской платформы Taobao, говорится в сообщении.
По данным издания, продавцы опубликовали футболки с принтами ставшей уже культовой фотографии окровавленного Трампа практически сразу, их реакция на событие была такой же быстрой, как у президента Байдена, который через два часа прокомментировал покушение.

SCMP взяли комментарий у продавца одного из онлайн-магазинов Ли Цзиньвэй, которая получила более двух тысяч заказов из Китая и США уже через два часа после старта продаж.

Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа.
Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».

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#сша
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Глава Истры Витушева поздравила сотрудников Почты России с праздником
14 июля 2024, 17:09

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева посетила отделение Почты России и поздравила сотрудников с профессиональным праздником, об этом чиновница сообщила в своём Telegram-канале.
В 1994 году президент России своим указом постановил, что 14 июля в стране будут отмечать День российской почты.

Татьяна Витушева отправилась в отделение Почты России на улице Ленина, где пообщалась с сотрудниками предприятия и поздравила их с праздником.

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

«Ежедневно почтовые отправления доставляют 9 почтальонов, которые преодолевают многокилометровые маршруты, чтобы оперативно доставить посылки, бандероли или пенсию. Очень важные и нужные работники», — написала Витушева.

Глава городского округа добавила, что передовые сотрудники были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

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Умерла звезда «Беверли Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти
14 июля 2024, 16:24

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщила публицист Доэрти Лесли Слоун, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Уточняется, что долгие актриса боролась с онкологией. У Доэрти впервые диагностировали рак груди в 2015 году.

В последние дни со знаменитостью рядом находились ее дочь, сестра, тетя, друг и собака Боуи. Слоун попросила фанатов актрисы не беспокоить близких, чтобы дать им возможность «спокойно скорбеть».

Доэрти получила известность благодаря роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актриса также снималась в сериале «Зачарованные».

Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», умерла в возрасте 75 лет.

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#актриса
#рак
#смерть
#сша
#сериал
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«Военная хроника» указала на пять странностей покушения на Трампа
14 июля 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Журналисты «Военной хроники» перечислили пять странностей в ситуации с покушением на американского экс-лидера Дональда Трампа, указывающих на его возможную инсценировку. Об этом сообщает «Царьград».
Первым странным моментом является то, что потенциальные места для снайперской стрельбы перед прибытием политика не были проверены. Вторая странность, по мнению журналистов, заключается в том, что правоохранительные органы проигнорировали сообщения очевидцев о появлении вооруженного человека на крыше перед выступлением Трампа.

Третьей странностью назван сам факт того, что покушение было неудачным. Четвертый факт — стрелок использовал только пять патронов, то есть около трети или четверти своего магазина. Согласно мнению журналистов, Крукс либо боялся, либо не успел их использовать.

Заключительной странностью названо поведение охраны республиканца, которая якобы начала реагировать на стрельбу «только после того, как Трамп получил ранение».

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#сша
#политика
#сценарий
#ранение
#покушение
#трамп
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Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на ₽40 млн
14 июля 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына

Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что ещё 17 июня Блиновская должна была налоговой сумму в размере ₽1,411 млрд. С того момента она заплатила порядка 70 миллионов рублей, которые были получены за продажу квартиры отца, сократив долг до ₽1,341 млрд.

Согласно информации источника, после этого в ФНС были перечислены ещё около 44 миллионов рублей. «Королеве марафонов» осталось погасить ₽1 296 801 077.

Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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Фотограф NYT Миллс заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
14 июля 2024, 15:13

Фото: istockphoto/scanrail

Пулю, летевшую в миллиметрах от головы кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог запечатлеть фотограф The New York Times (NYT) Дуг Миллс, снимающий американских лидеров с 1983 года. Журналисты опубликовали соответствующий кадр.
Снимок Миллса оценил экс-агент ФБР Майкл Харриган. Пуля, со слов бывшего силовика, на фото летит ниже, чем необходимо для той, что пробила ухо Трампа, но здесь нет ничего особенного, поскольку преступник стрелял несколько раз.

Отмечается, что Миллс пользовался фотоаппаратом, способным снимать до 30 кадров в секунду. Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании во время встречи с избирателями в субботу, 13 июля. Инцидент расследуют.

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#дональд трамп
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#стрельба
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В США раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
NBC: подозреваемый в покушении на Трампа был в одежде с атрибутикой оружия
14 июля 2024, 13:02

Фото: iStock/Artem Zakharov

Подозреваемый в стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был одет в футболку с атрибутикой YouTube-канала, который специализируется на огнестрельном оружии. Об этом информирует NBC News.
Отмечается, что на снимках тела возможного стрелка можно увидеть одежду с данной символикой. Стрелком оказался двадцатилетний гражданин США, который незадолго до совершения преступления выпустил в соцсети гневный ролик о ​том, как он ненавидит политику.

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#сша
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#политика
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#тела
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