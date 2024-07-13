Губернатор Развожаев: В окрестностях Севастополя горит лес

В селе Верхнесадовое в окрестностях Севастополя локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь в четыре гектара.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В своём телеграм-канале он уточнил, что с возгоранием борются сотрудники МЧС, лесного хозяйства и спасательных служб Севастополя. Также к тушению лесного огня подключились пожарные службы Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.
Пожар возник в Верхнесадовом накануне, 12 июля. Загорелись деревья и сухая трава. Изначально площадь пожара составляла два с половиной гектара, но затем огонь под влиянием ветра начал распространяться дальше. Локализовать возгорание удалось на площади четыре гектара. По словам губернатора, угрозы распространения огня на дома и хозяйственные постройки нет. На тушении пожара продолжают работать шесть автоцистерн.
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Александр Бойцов