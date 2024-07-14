Мэр Кравченко: в Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, начата эвакуация отдыхающих из двух баз отдыха, которые находятся в зоне угрозы распространения огня. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем тг-канале. По его данным, в тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.
«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», – написал мэр.Власти подготовили автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха – «Моряк» и «Романтик». По предварительным данным, из них уже эвакуировали 130 детей.
«Предварительная площадь горения 22 Га», – добавил Кравченко.Ранее сообщалось, что мэр Кравченко призывает людей отказаться от поездок в район Сухой щели, чтобы не мешать движению техники спасателей, которые участвуют в тушении лесного пожара.
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