Власти Новосибирска опровергли слухи о переносе кладбища в сторону жилых домов
Жители Академгородка Новосибирска обеспокоены возможностью расширения Южного кладбища в сторону микрорайона Щ. Однако в городской администрации заверили, что этого не произойдет.
По данным Om1 Новосибирск, в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства сообщили, что мэрия Новосибирска рассматривала два варианта расширения кладбища, однако пока этот вопрос решить не удалось.
Согласно первому варианту, кладбище могут расширить за счет земель в Барышевском сельсовете. Там есть территория площадью около 6,5 гектара. Ранее она входила в состав ДНТ «Солнечный город». Также рассматривался вопрос о создании нового кладбища на участке площадью 30 гектаров, расположенном с действующем.
Другие варианты, в том числе расширение в сторону городской застройки, не рассматривались, заверили в администрации Новосибирска.
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